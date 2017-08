Jakarta hari ini, seminar pendidikan hingga pameran pernikahan

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari seminar pendidikan, diskusi mengenai trend teknologi, workshop Internet of Things, peluncuran dan diskusi buku, talkshow kesehatan hingga pameran pernikahan.Jellyfish Education Indonesia (JEI) & sekolah bahasa Jepang Nihongo Center kembali mengadakan seminar tentang kehidupan & pendidikan di Kyoto. Selain itu, JEI juga mengajak belajar membuat & mencoba takoyaki ala Jepang lewat Takoyaki Party.Seminar tersebut akan digelar di Jellyfish Education Indonesia & Jellyfish Language Academy Gading Serpong, Ruko Fluorite FR 77, Jl. Bulevar Kelapa Gading Utara, pukul 10.00 - 14.00 WIB.Diskusi mengenai trend dalam teknologi, wirausaha, inovasi dan kesempatan bagi perempuan untuk menciptakannya. Acara ini juga menghadirkan kompetisi startup yang akan digelar di EV Hive Niss Bintaro Campus pada pukul 14.00 - 18.15 WIB.Bersama Chief Technology Officer Froyo Framework, Asep, mempelajari bagaimana cara membuat perangkat yang dapat membaca data-data lingkungan sekitar dan bisa diaplikasikan untuk berbagai bidang. Workshop tersebut akan digelar di Kenobi Space Mampang Prpt, Jakarta, pukul 10.00-16.00 WIB.Alanda Kariza akan meluncurkan karya terbarunya, Sophismata, sebuah novel yang menceritakan pengalaman perempuan bernama Sigi yang mencari jati dirinya.Peluncuran novel ini akan diikuti dengan diskusi bersama dua anak muda yang bergelut di bidang politik, yakni Dina Novita Sari (Westminster Foundation for Democracy) dan Irhamna (Rock the Vote - CEPP FISIP Universitas Indonesia).Acara ini gratis dan dibuka untuk umum yang akan digelar di Cozyfield Gramedia Pondok Indah Mall pukul 16.30 - 18.30 WIB.Talkshow kesehatan dan gaya hidup bersama dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH di Gd.Aldevco Octagon Jl. Warung Jati Barat Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pukul 07.30-12.00 WIB.Pameran pernikahan yang menghadirkan berbagai vendor pernikahan, food tasting, talkshow dan workshop, demo make up, fashion show pakaian pernikahan di Grand Mercure Jakarta Kemayoran pukul 09.00 - 22.00 WIB.

Editor: B Kunto Wibisono