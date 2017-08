Bandung jajaki kerja sama dengan Meksiko-Ekuador

Bandung (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bandung akan menjajaki kerjasama dengan dua negara di Amerika Latin yakni Meksiko dan Ekuador dalam rangka menambah daftar panjang Sister City.Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bariati Ratna Aju mengatakan keberangkatan rombongan yang dipimpin Ridwan Kamil ini, akan terlebih dahulu mengunjungi Mexico City untuk belajar mengenai pengoperasionalan sistem Bus Rapid Transit (BRT)."Kota Bandung ingin mengenal lebih jauh bagaimana sistemyang berlaku di Mexico City melalui penerapan sistem BRT. Sistem ini dianggap cukup aplikatif untuk diterapkan di Kota Bandung," ujar Bariati dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin.Ia menjelaskan, Mexico City termasuk kota yang berhasil dalam menerapkan BRT. Selama periode 2005-2010, mereka berhasil mengurangi waktu perjalanan rata-rata 40 persen per perjalanan, mengurangi polusi udara dan emisi mengurangi lebih dari 142.000 ton CO2 per tahun.Selain itu, Mexico City berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 40 persen dan menekan angka korban jiwa sebesar 38 persen."Pak Wali sudah berangkat tadi malam Minggu (6/8) dan dijadwalkan pulang ke Bandung minggu depan," kata dia.Setelah Mexico City, rencananya rombongan akan mengunjungi Kota Cuenca, Ekuador, dalam rangka pertukaran budaya hingga ekonomi perdagangan dengan membuat Little Bandung.Bariati mengatakan, Kota Cuenca menawarkan berbagai macam kerjasama, lantaran karakteristik kedua kota tersebut hampir mirip dari sisi banyaknya bangunan heritage, kreativitas, hingga pengelolaan persampahan."Di situ juga Pemkot Cuenca menawarkan satu tempat untuk little Bandung. Kemungkinan akan ada juga penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Kota Cuenca lebih kepada sister city yang ruang lingkupnya meliputi kebudayaan, lingkungan, hingga ekonomi perdagangan," kata dia.Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga akan menjajaki undangan mengikuti JIDAP, semacam festival promosi kesenian kebudayaan di Cuenca pada bulan November mendatang.Apabila kerjasama dengan dua negara sudah terjalin, maka menambah daftar panjang kerjasama sister city dengan negara-negara sahabat.Beberapa kota yang sudah menjadi sister city di antaranya Seoul dan Suwon di Korea Selatan, Kawasaki, Hamamatsu, dan Toyota City di Jepang, Petaling Jaya di Malaysia, Cotabaco di Filipina masih ada beberapa kota lainnya."Semoga kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan kali ini juga bisa menghasilkan banyak kerja sama yang menghadirkan perubahan bagi Kota Bandung," ujarnya.

Editor: Fitri Supratiwi