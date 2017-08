Pasar saham Australia melambung didukung lonjakan harga komoditas

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia berakhir melonjak lebih tinggi pada Senin, karena kenaikan harga-harga komoditas mendorong kepercayaan investor, dengan kenaikan di sebagian besar sektor-sektor utama.Di pasar, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 53,00 poin atau 0,93 persen menjadi ditutup pada 5.773,60 poin, sementara indeks All Ordinaries yang lebih luas juga naik 51,20 poin atau 0,89 persen menjadi berakhir di 5.824,50 poin.Keuntungan meluas di seluruh sektor, dengan kinerja kuat yang menonjol di sektor material, real estat, dan kesehatan di bursa lokal.Ada beberapa pemenang besar dalam perdagangan Senin, dengan Zimplats membukukan keuntungan besar 11,11 persen, bank PNG Kina melanjutkan kenaikannya akhir-akhir ini, dengan melonjak 8,14 persen, sementara Mayne Pharma naik 5,33 persen.Beberapa saham mengalami pergerakan turun yang signifikan meski secara keseluruhan mengalami kenaikan, dengan Donaco turun 3,09 persen, Yowie Group kehilangan 5,9 persen, sementara Reva Medical juga menderita, turun 6,80 persen.Di sektor perbankan, Commonwealth Bank of Australia berakhir 0,99 persen lebih tinggi, Westpac juga berhasil mencatat kenaikan 1,27 persen, ANZ menguat 1,05 persen, sementara National Australia Bank ditutup 0,84 persen lebih tinggi.Sektor pertambangan bervariasi, dengan BHP naik 1,71 persen, Rio Tinto juga naik 1,70 persen, Fortescue 2,80 persen lebih tinggi, sementara Newcrest melawan tren dengan mengalami kerugian 0,34 persen.Di sektor minyak dan gas, Woodside berakhir 1,31 persen lebih tinggi, Oil Search naik 2,16 persen, sementara Santos 4,70 persen lebih tinggi.Perusahaan raksasa kebutuhan pokok konsumen Woolworths turun 0,37 persen, sementara saingannya Wesfarmers 0,71 persen lebih tinggi.Raksasa telekomunikasi Telstra meraih kenaikan 1,47 persen, sementara maskapai Qantas 0,70 persen lebih tinggi.Pada pukul 16.35 waktu setempat, satu dolar Australia dibeli 79,33 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan pada 49,42 dolar AS per barel.

Editor: AA Ariwibowo