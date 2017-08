Wall Street dibuka naik setelah data pekerjaan positif

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street dibuka lebih tinggi pada Senin, karena investor terus menyoroti laporan penggajian non pertanian yang lebih baik dari perkiraan.Tak lama setelah bel pembukaan, Dow Jones Industrial Average naik 4,23 poin atau 0,02 persen menjadi 22.097,04 poin. S&P 500 naik 0,51 poin, atau 0,02 persen menjadi 2.477,34 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 9,89 poin atau 0,16 persen menjadi 6.361,46 poin.Total pekerjaan non pertanian AS meningkat sebesar 209.000 pada Juli, jauh di atas ekspektasi pasar, dan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,3 persen, menurut Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat (4/8)."Karena pertumbuhan pekerjaan Juli lalu adalah yang terkuat kedua tahun ini, rata-rata penciptaan lapangan kerja 12 bulan benar-benar turun sedikit, yang menempatkan laporan bulan ini dengan sangat baik ke dalam perspektif. Semua data penting lebih kuat dari perkiraan, namun tidak ada yang benar-benar semua itu kuat," kata Chris Low, kepala ekonom FTN Financial.Para pedagang mengawasi laporan penggajian non pertanian dan mencoba menemukan petunjuk tentang kapan Federal Reserve akan memulai pengurangan neraca dan menaikkan tingkat suku bunga acuannya.Sementara itu, para investor menunggu laporan laba yang lebih banyak minggu ini. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal kedua 2017 diperkirakan meningkat 11,8 persen secara tahun ke tahun (YoY), sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 5,0 persen.Saham-saham AS mencatat kinerja mingguan bervariasi minggu lalu karena investor mencerna sejumlah data ekonomi dan laba kuartal kedua.Untuk minggu ini, indeks saham-saham unggulan Dow menguat 1,2 persen, dan S&P 500 yang lebih luas naik 0,2 persen, sementara indeks teknologi Nasdaq turun 0,4 persen, demikian Xinhua.(UU.A026)

Editor: Ruslan Burhani