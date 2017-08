Emas berjangka naik tipis akibat koreksi pasar

Chicago (ANTARA News) - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Senin atau Selasa pagi WIB.Xinhua melaporkan, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik tipis 0,1 dolar AS atau 0,01 persen, menjadi menetap di 1.264,70 dolar AS per ounce.Harga logam mulia memperpanjang kerugian pada Jumat (4/8) setelah laporan ketenagakerjaan utama mengalahkan ekspektasi.Hal itu mendorong beberapa pedagang untuk bertaruh bahwa Federal Reserve AS hanya memiliki sedikit alasan untuk menunda normalisasi dan menaikkan suku bunga, serta mengurangi neracanya senilai 4,5 triliun dolar AS.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 0,1 sen atau 0,01 persen, menjadi ditutup pada 16,251 dolar AS per ounce.Platinum untuk penyerahan Oktober naik 2,6 dolar AS atau 0,27 persen, menjadi menetap di 971,6 dolar AS per ounce.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna