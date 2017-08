Harga minyak dunia turun tertekan kekhawatiran penurunan produksi

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia turun pada Senin (Selasa pagi WIB), karena para investor mengkhawatirkan bahwa kesepakatan penurunan produksi eksportir-eksportir minyak utama mungkin tidak cukup efektif.Pejabat-pejabat dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC bertemu di Abu Dhabi pada Senin (7/8) dan Selasa (8/8) untuk membahas cara-cara guna menerapkan kepatuhan sesuai dengan kesepakatan pemotongan produksi.Produsen-produsen minyak utama telah sepakat untuk mengurangi pasokan sebesar 1,8 juta barel per hari sampai Maret mendatang, untuk mengurangi kelebihan pasokan global yang telah bertahan selama sekitar tiga tahun.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, turun 0,19 dolar AS menjadi menetap di 49,39 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober, melemah 0,05 dolar AS menjadi ditutup pada 52,37 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, demikian Xinhua.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna