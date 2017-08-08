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Selasa, 8 Agustus 2017

Jadwal pertandingan 16 besar Piala Libertadores

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Buenos Aires (ANTARA News) - Klub River Plate akan berhadapan dengan wakil Paraguay, Guarani, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Libertadores pekan ini, sedangkan Lanus (Argentina) akan melawan The Strongest pada hari sebelumnya.

Jadwal pertandingan leg kedua babak 16 besar Piala Libertadores untuk pekan ini yang diumumkan Senin (7/8), mengutip Gracenote:

Selasa, 8 Agustus (GMT)

Lanus (Argentina) v The Strongest (Bolivia) (2215)

Rabu, 9 Agustus (GMT)

River Plate (Argentina) v Guarani (Paraguay) (0045)
Gremio (Brazil) v Godoy Cruz (Argentina) (2215)

Kamis, 10 Agustus (GMT)

Atletico Mineiro (Brazil) v Jorge Wilstermann (Bolivia) (0045)
Palmeiras (Brazil) v Barcelona SC (Ekuador) (0045)
Botafogo (Brazil) v Nacional M. (Uruguay) (2215)

Jumat, 11 Agustus (GMT)

San Lorenzo (Argentina) v Emelec (Ekuador) (0045)
Santos (Brazil) v Atletico Paranaense (Brazil) (0045) .

(Uu.SYS/D011)

Editor: Suryanto

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