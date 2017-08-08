Jadwal pertandingan 16 besar Piala Libertadores

Jadwal pertandingan leg kedua babak 16 besar Piala Libertadores untuk pekan ini yang diumumkan Senin (7/8), mengutip Gracenote:
Selasa, 8 Agustus (GMT)
Lanus (Argentina) v The Strongest (Bolivia) (2215)
Rabu, 9 Agustus (GMT)
River Plate (Argentina) v Guarani (Paraguay) (0045)
Gremio (Brazil) v Godoy Cruz (Argentina) (2215)
Kamis, 10 Agustus (GMT)
Atletico Mineiro (Brazil) v Jorge Wilstermann (Bolivia) (0045)
Palmeiras (Brazil) v Barcelona SC (Ekuador) (0045)
Botafogo (Brazil) v Nacional M. (Uruguay) (2215)
Jumat, 11 Agustus (GMT)
San Lorenzo (Argentina) v Emelec (Ekuador) (0045)
Santos (Brazil) v Atletico Paranaense (Brazil) (0045) .
(Uu.SYS/D011)
Editor: Suryanto
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