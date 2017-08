Berita kemarin yang menarik, Jokowi bertemu Habibie hingga polisi ungkap pelaku pembakar warga

Jakarta (ANTARA News) - Simak lima berita kemarin yang masih layak baca pada hari ini, Selasa (8/8), mulai dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mantan Presiden Habibie hingga kepailitan Nyonya Meneer yang tidak akan mempengaruhi industri jamu nasional.





Presiden Jokowi bertemu Habibie di Istana





Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie di Istana Merdeka Jakarta, Senin.





"Ini kan dalam beberapa hari ada hari teknologi nasional, tanggal 10 Agustus nanti," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan usai mendampingi Presiden bertemu Habibie di lingkungan Istana Kepresidenan.





Peraih Nobel berbicara tentang kanker di UNEJ





Jember (ANTARA News) - Peraih Nobel tahun 2008 dalam bidang kedokteran Prof Harald zur Hausen berbicara tentang penyebab kanker usus besar dalam kegiatan "The 2nd International Conference on Life Science and Biotechnology" (ICOLIB) 2017 di Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Senin.





Di hadapan ratusan akademikus dan peneliti, Prof Harald zur Hausen menjelaskan adanya keterkaitan antara konsumsi daging merah dan susu dengan peluang serangan penyakit kanker, terutama kanker usus besar.





Polisi ungkap sebagian pelaku pembakaran warga di Bekasi





Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (ANTARA News) - Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Bekasi mengungkap sebagian pelaku pengeroyokan dan pembakaran seorang warga yang diduga mencuri pengeras suara satu mushala.





"Menangkap lima pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan maupun pembakaran terhadap pencuri pengeras suara mushala," kata Kepala Polrestro Bekasi Kombes Polisi Asep Adi Saputra di Kabupaten Bekasi, Senin.





Festival Krakatau ditargetkan jaring 30 ribu wistawan





Bandarlampung (ANTARA News) - Dinas Pariwisata Provinsi Lampung menargetkan 30 ribu wisatawan lokal dan mancanegera akan mengunjungi daerah itu saat digelarnya Festival Karakatau 2017 yang merupakan edisi ke-27 dari gelaran tersebut.





"FK ke-27 tahun ini akan dilaksanakan lebih fokus dan tertata serta dikemas menarik dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto di Bandarlampung, Senin.





Kepailitan Nyonya Meneer tak pengaruhi industri jamu





Jakarta (ANTARA News) - Kepailitan Nyonya Meneer diyakini tak akan mempengaruhi eksistensi dan kinerja industri jamu di Indonesia, demikian disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Dwi Ranny Pertiwi Zarman.





"Kondisi yang di alami oleh NM adalah bagian kecil dari eksistensi Jamu Indonesia saat ini. Dampaknya tidak akan mempengaruhi semangat dan kinerja perusahaan-perusahaan jamu," kata Dwi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

