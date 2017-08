Pejabat Fed dukung pertahankan suku bunga saat ini

Washington (ANTARA News) - Presiden Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, mengatakan pada Senin (7/8) bahwa tepat bagi the Fed untuk mempertahankan suku bunga saat ini atau tidak berubah dalam waktu dekat mengingat rendahnya inflasi."Tingkat kebijakan suku bunga saat ini sesuai dengan data makro ekonomi saat ini," kata Bullard dalam sebuah pidato di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Koperasi Pemasaran Kapas Amerika di Tennessee pada Senin (7/8).Dia mengatakan ekonomi AS telah terjebak dalam rezim pertumbuhan 2,0 persen meskipun pertumbuhannya membaik pada kuartal kedua.Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang data inflasi rendah baru-baru ini. "Data inflasi baru-baru ini mengejutkan sisi negatifnya dan mempertanyakan gagasan bahwa inflasi AS dapat diandalkan kembali menuju target," kata Bullard.Pejabat The Fed juga meragukan ekspektasi bahwa pasar kerja yang lebih ketat dapat mendorong inflasi secara substansial.Gubernur Fed Lael Brainard juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang inflasi rendah dalam beberapa bulan terakhir, dan mengatakan bahwa dia akan memantau secara ketat kondisi inflasi sebelum membuat keputusan mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut.Namun, beberapa pejabat Fed lainnya mengesampingkan risiko inflasi rendah dan mendukung bank sentral untuk terus menaikkan suku bunga acuannya secara bertahap, sebut Xinhua.(A026/S027)

Editor: Unggul Tri Ratomo