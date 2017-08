Venus melaju di Piala Rogers

Toronto (ANTARA News) - Venus Williams melaju melalui pertarungan tiga set namun juara Prancis Terbuka Jelena Jankovic dan unggulan ke-13 Kristina Mladenovic tersingkir di Piala Rogers dengan kekalahan-kekalahan di putaran pertama pada Senin.Williams mengatasi masalah penundaan lama karena hujan dan lawannya yang berasal dari Romania Irima-Camelia Begu untuk memenangi pertandingan pembukaannya dengan skor 6-1, 3-6, 6-3.Kurang dari sebulan setelah lajunya ke final Wimbledon, di mana ia kalah dari petenis Spanyol Garbine Muguruza, Williams (37) kembali harus berhadapan dengan penantang yang berusia muda.Setelah memenangi set pertama melalui penampilan dominan, petenis AS itu mendapati dirinya mengalami kesulitan ketika Begu bangkit untuk memenangi set kedua sebelum hujan membuat pertandingan ditunda selama lebih dari satu jam.Set penentuan berlangsung menarik di mana Williams unggul 3-1 sebelum kemudian kalah beberapa gim secara berturut-turut sebelum bangkit untuk mengamankan tiga gim secara beruntun dan memenangi pertandingan.Pada pertandingan yang dimainkan lebih awal, Mladenovic takluk 2-6, 3-6 oleh petenis Ceko Barbora Strycova sedangkan Ostapenko disingkirkan petenis AS Varvara Lepchenko, ketika berbagai hasil mengejutkan menandai awal turnamen.Kemenangan Strycova diikuti hasil mengejutkan lain ketika unggulan ke-12 Ostapenko kalah 6-1, (2)6-7, (5)6-7 dari petenis AS Lepchenko dalam waktu dua jam 36 menit.Setelah memenangi set pertama, kegugupan Ostapenko (20) kembali terlihat dan membuatnya melakukan beberapa unforced error yang membantu Lepchenko (31) memenangi dua set terakhir melalui tiebreak.Favorit para penonton Petra Kvitova, yang berusaha memperbaiki penampilan menyusul luka tusuk di tangannya yang dilakukan seorang penyusup ke rumahnya, menang 6-1, 7-6(5) atas petenis Spanyol Carla Suarez Navarro.Enam ace dan 32 pukulan kemenangan petenis Ceko itu terlalu banyak bagi Navarro (28), yang tidak mengoleksi ace sama sekali dan hanya mencatatkan tujuh pukulan kemenangan."Saya sekarang merasa benar-benar lelah," kata Kvitova, yang tertinggal 1-4 pada set kedua sebelum memenangi tiebreak."Saya datang untuk bangkit sesegera mungkin namun ini hanya masalah waktu," tambah unggulan ke-14 itu.Strycova mencapai putaran kedua untuk tahun keempat secara beruntun, sedangkan Mladenovic tetap tanpa kemenangan dari empat penampilannya di lapangan keras Kanada setelah pertandingan pertama yang berlangsung di lapangan tengah di Toronto hanya berlangsung selama 75 menit."Saya mengawali dengan sangat baik dan merasa bagus di lapangan," kata petenis peringkat ke-26 Strycova, yang gelar sepanjang kariernya adalah pada 2011 di Quebec City. "Saya memainkan banyak bola dan bersabar dan menurut saya itulah kunci pada pertandingan ini.""Pada set kedua, ia mulai bermain sedikit lebih baik, ia adalah lawan tangguh. Ini merupakan kemenangan besar bagi saya."Memainkan ajang pertamanya sejak kekalahan di putaran pertama di Wimbledon, Strycova tampil bagus untuk tiga kali mematahkan serve Mladenovic pada lajunya untuk memimpin 5-0.Petenis Jepang Naomi Osaka melaju 6-1, 4-1 ketika petenis Britania Heather Watson mengundurkan diri karena cedera, sedangkan Daria Kasatkina asal Rusia menang 7-6(3), 7-6(1) atas petenis Italia Roberta Vinci. Demikian laporan Reuters.(Uu.H-RF/I015)

Editor: Tasrief Tarmizi