Motorsport Sprint Rally & Speed Offroad Team berjaya di IXSOR III

"Saya juga senang bisa berada di podium, begitu juga untuk keseluruhan performa Pertamax Motorsport Speed Offroad Team yang mampu menduduki posisi kedua," pungkas Rifat, yang juga menjabat sebagai Direktur Pertamax Motorsport, dalam keterangan persnya, Rabu.

Jakarta (ANTARA News) - Langkah pereli Rizal Sungkar bersama Pertamax Motorsport Sprint Rally Team di ajang Indonesia eXtreme Sprint Offroad Championship (IXSOR) 2017 putaran ketiga mulus. Rizal meraih gelar juara pertama di perebutan kelas kejuaraan umum.Dalam perlombaan yang digelar di Sirkuit Paramount, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada 4-5 Agustus 2017, Rizal yang didampingi navigator Anthony Sarwono mengalahkan rival-rival beratnya, Ryan Nirwan dengan navigator Adi Indiarto, Mago Sarwono dengan navigator Arianto Sjarief, serta Glenn Nirwan dengan navigator Lanang Damarjati."Di perlombaan kali ini, saya berangkat dengan antusiasme yang tinggi. Bertemu dengan pesaing-pesaing yang hebat membuat saya jadi lebih termotivasi. Saya puas dengan hasil ini," ujar Rizal.Dengan perolehan ini, Rizal turut membawa Pertamax Motorsport Sprint Rally Team menguasai klasemen kejuaraan tim. Di putaran ketiga, Pertamax Motorsport berhasil meraih total 13 poin, mengikuti BRM Motorsport di posisi kedua dengan 10 poin dan Best Parking Rally Team dengan perolehan 9 poin.Di ajang Kejurnas Speed Offroad yang digelar bersamaan di lokasi yang sama, tim Pertamax Speed Offroad pun berjaya. Salah satu gelar bergengsi di raih Buche Febrico yang merupakan pembalap berbakat Pertamax Team dari Gorontalo.Buche dan navigator sekaligus adik kandungnya, Tania Ananda, memborong dua piala sekaligus setelah dirinya menjadi juara satu di kelas G2.2 dan juara satu di Grup G2. Hasil ini diraih Buche setelah dirinya melakukan pertarungan dengan para rival tangguh, seperti TB. Aria Mandalika dengan navigator Addy Sandy dan M Alghifari dengan navigator Bryan.Punggawa Pertamax Motorsport Speed Offroad Team lainnya, Rifat Sungkar, pun tak kalah cemerlang. Rifat bersama navigator M Redwan yang lolos ke babak Champ of the Champs (20 besar), menduduki podium ketiga usai melakoni pertarungan ketat dengan rivalnya yang juga merupakan pebalap muda berbakat, Jhoni dan navigatornya Zoelfiyandi.Kesuksesan Pertamax Motorsport Speed Offroad Team pun masih berlanjut. Glenn Nirwan bersama navigator Lanang Damarjati yang sukses menduduki peringkat ketiga di kelas G4.3.Kontribusi yang diberikan pebalap-pebalap andal tersebut selanjutnya berhasil membawa Pertamax Motorsport Speed Offroad Team keluar sebagai juara dua di kelas Kejuaraan Tim."Saya senang dengan hasil lomba dua hari ini. Tak hanya seru, perlombaan juga semakin menarik dengan adanya lawan-lawan yang tangguh hari ini," kata dia.

Editor: Ade Marboen