AHY akui bawa pesan SBY untuk Jokowi

AHY mengatakan kedatangannya ke Istana dalam rangka saya meminta doa restu karena pada Kamis malam ini akan diluncurkan "The Yudhoyono Institute" yang akan diselenggarakan di Jakarta Theatre.



"Saya akan menjadi direktur eksekutif dari institut tersebut, oleh karena itu tentu saya memohon doa restu kepada bapak presiden sekaligus juga ingin mendapatkan wejangan, nasihat dan hal-hal lain yang perlu saya jadikan pedoman dalam rangka kesuksesan dari institut tersebut," paparnya.



AHY mengakui pertemuan dengan Presiden bersama putranya berjalan dengan baik dan tidak hanya berbicara masalah "The Yudhoyono Institute", tetapi juga berbagai hal perkembangan dunia saat ini.



"Bapak Presiden Jokowi menyampaikan kepada saya bahwa memang perkembangan dunia ini begitu cepat, dan anak-anak muda diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya memajukan bangsa, merespon perubahan, cepat beradaptasi dan mudah-mudahan juga bisa membawa berbagai kemajuan," tuturnya.



AHY juga menyampaikan bahwa Presiden berharap kepada anak-anak muda memiliki keunggulan untuk siap berkompetisi dan bersaing menghadapi persaingan global.



"Beberapa kali disampaikan. Intinya adalah membangun sumber daya manusia yang utuh, unggul, karena kompetisi ke depan, di abad 21 ini semakin sengit dan kita jangan berkompetisi di dalam saja, justru kita bersatu bersama-sama sebagai sebuah bangsa, kita siapkan diri kita. untuk siap berkompetisi dengan siapapun yang ada di luar Indonesia. Itu pesan-pesan beliau," ujarnya.



AHY mengaku mendapat restu dari Presiden, dalam arti memberikan semangat dan juga berharap bahwa melalui "The Yudhoyono Institute" ini ada pemikiran-pemikiran yang baik, sekaligus juga memotivasi generasi muda.



"Termasuk menyiapkan kader-kader pemimpin di masa mendatang. Dan inilah tujuan utama dari didirikannya The Yudhoyono Institute," kata AHY, menambahkan.



