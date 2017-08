Harga minyak turun karena produksi OPEC meningkat

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Jumat pagi WIB setelah data menunjukkan produksi minyak negara-negara penghasil minyak utama meningkat pada Juli.Harga minyak patokan AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun 0,97 dolar AS menjadi 48,59 dolar per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober turun 0,80 dolar AS pada 51,90 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Produksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) melonjak 173.000 barel per hari menjadi 32,87 juta barel yang menunjukkan kartel minyak ini kesulitan mematuhi kesepakatan pemotongan produksi yang bertujuan untuk membatasi pasokan minyak mentah.Para analis mengatakan para investor memang masih terus khawatir bahwa langkah produsen minyak utama dunia dalam memangkas produksi tidak cukup menyeimbangkan pasar.Xinhua melaporkan, OPEC dan non-OPEC bertemu di Abu Dhabi awal pekan ini untuk membahas cara-cara menerapkan kepatuhan sesuai dengan kesepakatan pemotongan produks sebesar 1,8 juta barel per hari sampai Maret tahun mendatang, untuk mengurangi kelebihan pasokan global tiga tahun terakhir ini.(A026)

Editor: Jafar M Sidik