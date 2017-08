AS usik China di Laut China Selatan dengan kirim kapal perusak

Washington (ANTARA News) - Sebuah kapal perusak milik angkatan laut AS menggelar "operasi kebebasan berlayar" kemarin dengan hanya berjarak 12 mil laut dari pulau buatan yang dibangun China di Laut China Selatan, kata para pejabat AS kepada Reuters.Operasi ini digelar di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump menjalin kerja sama China dalam masalah peluru kendali dan program nuklir Korea Utara. Manuver ini dikhawatirkan mempersulit kemungkinan kedua negara dalam mempunyai pandangan bersama menyangkut Korea Utara.Para pejabat AS yang meminta namanya tidak disebutkan itu menyatakan bahwa USS John S. McCain telah mendekat ke Pulau Karang Mischief di Kepulauan Spratly. China bersengketa dengan negara-negara tetangganya di area ini.Ini adalah "operasi kebebaran berlayar" yang ketiga selama pemerintahan Trump. AS menganggap China telah membatasi kebebasan berlajar di perairan strategis itu.Kementerian Pertahanan China mengungkapkan dua kapal China telah diterjunkan dan sudah memperingatkan kapal perusak AS itu untuk pergi. China menyebut tindakan itu sebagai provokasi yang merusak hubungan saling percaya di antara kedua negara.

Editor: Jafar M Sidik