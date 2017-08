Festival musik dan tekno hingga pameran Ghibli di Jakarta hari ini

Replika Totoro dan Neko Bus di The World of Ghibli Jakarta Exhibition, Kamis (10/8/2017). (ANTARA News/ Nanien Yuniar )

1. The World of Ghibli Jakarta Exhibition



Pameran instalasi animasi produksi studio Ghibli dari Jepang berlangsung di Pacific Place Ballroom, The Ritz Carlton, 10 Agustus-17 September. Harga tiket masuknya Rp300 ribu untuk umum.





2. We The Fest 2017





Festival musik tahunan bagi penggemar ini berlangsung tiga hari dari 11 sampai 13 Agustus di JIExpo Kemayoran. Tiket per hari dijual mulai dari harga Rp560.000.





3. Peringatan 50 tahun ASEAN





Peringatan hari jadi ASEAN yang ke-50 digelar di Sekretariat ASEAN Jakarta. Rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.





4. Mengenal universitas di Amerika Serikat



Seminar mengenai perbedaan universitas dengan college di Amerika Serikat beserta cara pendaftarannya berlangsung di @america pukul 19.00.





5. BEKRAF Habibie Festival



Festival teknologi ini digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 7-13 Agustus.





Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar beberapa acara musik, teknologi dan seni yang berlangsung di ibu kota hari ini.

Editor: Maryati