Paris, 12/8 (Antara/Gracenote) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Prancis pada Jumat:Jumat, 11 AgustusNice 1 ESTAC Troyes 2Stade Rennes 1 Olympique Lyon 2Klasemen P W D L F A Pts1 Olympique Lyon 2 2 0 0 6 1 62 ESTAC Troyes 2 1 1 0 3 2 4-------------------------3 Lille 1 1 0 0 3 0 33 Olympique Marseille 1 1 0 0 3 0 3-------------------------5 En Avant de Guingamp 1 1 0 0 3 1 36 Paris St Germain 1 1 0 0 2 0 3-------------------------7 Monaco 1 1 0 0 3 2 38 St Etienne 1 1 0 0 1 0 38 Montpellier HSC 1 1 0 0 1 0 310 Girondins Bordeaux 1 0 1 0 2 2 111 Angers SCO 1 0 1 0 2 2 112 Stade Rennes 2 0 1 1 2 3 113 Toulouse 1 0 0 1 2 3 014 Caen 1 0 0 1 0 1 015 Metz 1 0 0 1 1 3 016 Amiens SC 1 0 0 1 0 2 017 Nice 2 0 0 2 1 3 0-------------------------18 Dijon FCO 1 0 0 1 0 3 018 Nantes 1 0 0 1 0 3 0-------------------------20 Racing Strasbourg 1 0 0 1 0 4 01-2: Liga Champions3-4: Putaran kualifikasi Liga Champions5-6: Liga Europa tergantung piala domestik18-19: Play off degradasi20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 12 AgustusNantes vs Olympique Marseille (15.00)Amiens SC vs Angers SCO (18.00)Girondins Bordeaux vs Metz (18.00)Caen vs St Etienne (18.00)Toulouse vs Montpellier HSC (18.00)Minggu, 13 AgustusRacing Strasbourg vs Lille (13.00)Dijon FCO vs Monaco (15.00)En Avant de Guingamp vs Paris St Germain (19.00)

