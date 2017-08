Ringkasan Liga Prancis

Paris (ANTARA News) - Ringkasan pertandingan-pertandingan Liga Prancis, Jumat:Stade Rennes 1 Benjamin Bourigeaud 86Olympique Lyon 2 Memphis Depay 57, Mariano 74Babak pertama: 0-0Nice 1 Alassane Plea 63penESTAC Troyes 2 Adama Niane 53, Saif-Eddine Khaoui 85Babak pertama: 0-0Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 12 AgustusNantes vs Olympique Marseille (15.00)Amiens SC vs Angers SCO (18.00)Girondins Bordeaux vs Metz (18.00)Caen vs St Etienne (18.00)Toulouse vs Montpellier HSC (18.00)Minggu, 13 AgustusRacing Strasbourg vs Lille (13.00)Dijon FCO vs Monaco (15.00)En Avant de Guingamp vs Paris St Germain (19.00)

