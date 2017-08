Ringkasan Liga Inggris

Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):

Sabtu, 12 Agustus

Watford vs Liverpool (11.30)

Chelsea vs Burnley (14.00)

Crystal Palace vs Huddersfield Town (14.00)

Everton vs Stoke City (14.00)

Southampton vs Swansea City (14.00)

West Bromwich Albion vs Bournemouth (14.00)

Brighton and Hove Albion vs Manchester City (16.30)



Minggu, 13 Agustus

Newcastle United vs Tottenham Hotspur (12.30)

Manchester United vs West Ham United (15.00)

London (ANTARA News) - Ringkasan pertandingan Liga Inggris pada Jumat:Arsenal 4 Alexandre Lacazette 2, Danny Welbeck 45+2, Aaron Ramsey 83, Olivier Giroud 85Leicester City 3 Shinji Okazaki 5, Jamie Vardy 29,56Babak pertama: 2-2

