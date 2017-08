Harga minyak dunia tertopang pelemahan dolar AS

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia berakhir naik tipis pada Jumat dengan dukungan dari melemahnya dolar AS.Patokan Amerika Serikat, minyak mentahatau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September bertambah 0,23 dolar AS menjadi menetap di 48,82 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober naik 0,20 dolar AS menjadi ditutup pada 52,10 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Meski demikian minyak membukukan penurunan harga mingguan kedua berturut-turut karena kelebihan pasokan global masih berlanjut.Indeks dolar AS, yang mengukurterhadap enam mata uang utama, turun 0,40 persen menjadi 93,031 pada akhir perdagangan. Dolar AS yang lebih lemah membuat minyak yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.Namun harga minyak berada di bawah tekanan selama seminggu penuh karena investor khawatir bahwa kelebihan pasokan global akan bertahan mengingat kepatuhan produsen-produsen minyak utama untuk mengurangi produksinya tidak membaik.(UU.A026)

Editor: Maryati