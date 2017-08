Presiden: perang ideologi di dunia belum selesai

Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan generasi dan mengenal grup-grup band dari negara luar tersebut, tetapi jangan sampai seluruh energi untuk mereka semua.Presiden juga mengakui kalau dirinya sering menonton grup band luar negeri, bahkan Jumat (11/8) dirinya nonton konser musik "We The Fest" di JI EXPO Kemayoran Jakarta."Tadi malam juga saya juga nonton di We The Fest. Saya sampai jam 12.00 tadi malem. Saya nonton," ungkapnya.Bahkan Jokowi juga menyebut beberapa penyanyi dan grup band luar negeri yang pernah ditontonnya, seperti Metalica, Linkin Park."Saya nonton untuk membandingkan posisi kita ada di mana, kekalahan kita ada di mana, kita ada di mana, jangan kita tergerus oleh itu. Senangapa-apa, tapi jangan berikan kesenangan kita semuanya pada dia," katanya.Presiden mengatakan dirinya sering nonton grup band musik luar negeri itu untuk mengetahui bagaimana mereka menata manajemen lampunya (), manajemen panggungnya serta pengelolaan penontonya.Jokowi mengakui bahwa Indonesia sebenarnya memiliki itu semua, dan bahhkan Indonesia budaya dan jenis tarian yang jumlahnya puluhan ribu dari Sabang sampai Merauke.