Sandiaga bermain bersama anak Pulau Tidung

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno bersama istrinya, Nur Asia mengunjungi Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, melihat-lihat suasana pantai di pulau tersebut, setelah mengikuti agenda perlombaan yang diadakan OK Cleanup Squad.Perlombaan yang diadakan, salah satunya adalah permainan rakyat seperti balap karung, balap kelereng pakai sendok, masukkan paku kedalam botol dan lain-lain.Pertandingan tersebut memberi kesan tersendiri bagi Sandiaga. Saat memberikan hadiah kepada anak-anak, dia melontarkan pertanyaan jenaka."Nah, sebelum hadiahnya saya berikan, coba sebutkan tiga dari pemain Barcelona," kata Sandiaga kepada salah satu anak penerima hadiah. "Messi, Suarez, sama Neymar," jawab anak tersebut.Tiba tiba penonton bersorak dengan niat bercanda kepada anak itu. Sebab, Neymar sudah resmi berlabuh ke tim Prancis, Paris Saint Germain (PSG). Sontak suasana riuh dan penuh gelak tawa membuat sang anak terdiam. "Sudah, tidak apa-apa, namanya anak kecil. Nih hadiah buat kamu," kata Sandiaga.Beberapa hadiah menarik diberikan kepada pemenang lomba anak seperti; peralatan snorkling, kamera digital, sepeda, dan beberapa bingkisan hiburan anak.Di akhir acara, diserahkan kenang-kenangan berupa piagam dari komunitas Jakarta Tersenyum. Hal itu untuk gerakan bersih dari sampah, dan sebagai bentuk dukungan mereka atas tercetusnya OK Clean."Semoga komunitas Jakarta Tersenyum, maju bersama kita dan bisa mengawal kinerja Anies - Sandi lima tahun kedepan," kata Sandiaga.Dia juga berterima kasih atas kegiatan OK Clean yang sudah dibuat. Semoga tidak hanya sebatas slogan saja. Wujudkan lingkungan yang bersih dan tentram, katanya.Setelah itu, Sandiaga melanjutkan perjalanan menuju arah jembatan cinta untuk berenang. Usai berenang, ia melanjutkan perjalanan ke pulau Tidung Kecil.(T.S035/R010)

Editor: Ruslan Burhani