Ringkasan pertandingan Liga Prancis

Paris (ANTARA News) - Ringkasan pertandingan-pertandingan Liga Prancis pada Sabtu:Sabtu, 12 AgustusAmiens SC 0Angers SCO 2 Enzo Crivelli 27, Thomas Mangani 56Babak pertama: 0-1Caen 0St Etienne 1 Romain Hamouma 67Babak pertama: 0-0Girondins Bordeaux 2 Valentin Vada 44, Younousse Sankhare 64Metz 0Babak pertama: 1-0Toulouse 1 Jimmy Durmaz 43penMontpellier HSC 0Babak pertama: 1-0Nantes 0Olympique Marseille 1 Lucas Ocampos 87Babak pertama: 0-0Jumat, 11 AgustusStade Rennes 1 Benjamin Bourigeaud 86Olympique Lyon 2 Memphis Depay 57, Mariano 74Babak pertama: 0-0Nice 1 Alassane Plea 63penESTAC Troyes 2 Adama Niane 53, Saif-Eddine Khaoui 85Babak pertama: 0-0Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Minggu, 13 AgustusRacing Strasbourg vs Lille (13.00)Dijon FCO vs Monaco (15.00)En Avant de Guingamp vs Paris St Germain (19.00)

Editor: Ade Marboen