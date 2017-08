Madura United tergusur

Pamekasan (ANTARA News) - Madura United FC tergusur dari puncak klasemen sementara liga 1 Indonesia, setelah klub berjuluk "Laskar Sape Kerrap" ini takluk atas Bali United dengan skor 2-5.Kini, klub asal Pulau Madura tersebut harus puas berada di posisi dua klasemen sementara liga 1 Indonesia dengan 35 poin. Bali United kini memimpin klasemen sementara dengan poin yang sama."Kita kalah dari Bali United maskin poin kita sama, karena secara head to head kalah dari Bali United," kata Manajer klub sepak bola itu, Haruna Soemitro kepada Antara per telepon, Minggu malam.Sementara pada posisi ke-3 ditempati PSM Makassar, lalu Persipura Jayapura di posisi keempat, dan Bhayangkara FC di posisi kelima dengan poin yang sama, yakni 34 poin.Pada laga lanjutan liga 1 Indonesia yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali itu, tuan rumah Bali United berhasil mengalahkan tim sepak bola Madura United dengan skor telak 5-2.Sejak babak awal dimulai, kesebelasan Bali United mendominasi serangan ke daerah pertahanan Madura United dan terbukti gol cepat berhasil diciptakan Nick Van Der Gol pada menit ke-5 melalui sepakan keras yang tidak mampu diantisipasi penjaga gawang Madura United Hery Prasetyo.Unggul satu gol, tua rumah kembali mendobrak pertahanan tim tamunya itu dan berhasil mencetak dua gol dari kaki penyerang Sylvano Comvalius (Bali United) pada menit ke-13 melalui proses sundulan dan gol melalui titik pada menit ke-22 dalam laga itu.Tertinggal tiga gol, kesebelasan Madura United mendapat hadiah penalti dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Fabiano Beltrame pada menit ke-36, sehingga skor berubah menjadi 3-1 untuk babak pertama dalam laga itu.Pada babak kedua, Bali United kembali mencetak gol melalui titik putih melalui sepakan Sylvano Comvalius pada menit ke-62 yang tidak mampu diantisipasi penjaga gawang Madura United.Tidak puas dengan empat gol yang tercipta, Bali United kembali mencetak gol tambahan melalui Gede Sukadana pada menit ke-65 dari luar kotak penalti yang mengarah keras ke pojok kanan gawang Madura United.Pemain depan Madura United Bayu Gatra berhasil mencetak gol pada menit ke-83, sehingga menambah gol untuk timnya dalam laga itu.Hingga wasit Evans Shaun Robert meniup peluit panjang skor tetap bertahan 5-2 untuk keunggulan tuan rumah Bali United atas Madura United. Berkat kemenangan tersebut, Bali United berhasil mencuri tiga poin dalam laga tersebut.Pada pertandingan itu, wasit mengeluarkan tujuh kartu kuning yang masing-masing diberikan kepada empat pemain Bali United yakni, Abdur Rahman menit ke-35, Van Der Velden menit ke-40, Dias Angga Putra pada menit ke-68, Wahyu Trisnajaya menit ke-73.Kemudian, tiga kartu kuning diberikan kepada pemain Madura United yakni Fabiano pada menit ke-61, Andik Rendika pada menit ke-71, Bayu Gatra menit pada menit ke-92.Pelatih Madura United, Gomes de Olivera mengucapkan selamat Bali United karena mampu memenangkan pertandingan kali ini, tapi ia menyesalkan keputusan wasit yang menganulir gol pertama tuan rumah yang sudah dalam kondisi "off side".Gomes berjanji, kedepan akan lebih konsentrasi untuk memperbaiki tim, mengingat, pertandingan berikutnya akan lebih ketat lagi.

Editor: Tasrief Tarmizi