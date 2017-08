Jakarta hari ini, diskusi kegagalan startup hingga pentas teater

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai kegiatan akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari diskusi tentang kegagalan startup, diskusi tentang branding Indonesia di mata dunia, workshop menulis cerita perjalanan dalam bahasa Inggris, pertunjukan musik jazz hingga pementasan teater.Berikut ini detailnya:Beberapa startup sukses, namun tidak sedikit pula yang gagal, dan kegagalan mereka dapat dijadikan pelajaran berharga. Diskusi Why "Startup Fail?" mempelajari rahasia sukses membagun startup dan menghindari kegagalan. Diskusi tersebut akan berlangsung di Purwadhika Campus, Green Office Park 9, BSD, pukul 18.00 - 21.00 WIB.Seperti perusahaan dan produk, sebuah negara juga membutuhkan arah branding yang jelas. Dalam sesi tersebut, Design Director of DM ID, Edy Galaxcy, akan berbagi pengalamannya saat terlibat dalam proyek Myanmar Tourism Federation untuk mempromosikan pariwisatan Myanmar melaluli pendekatan branding nasional. Acara tersebut akan digelar di Conclave Jalan Wijaya 1 No. 5C, Jakarta Selatan, pukul 19.00 - 21.00 WIB.Workshop ini membantu menemukan cara bagaimana menulis cerita perjalanan yang disukai pembaca karena Indonesia penuh dengan tempat wisata yang menakjubkan dan perlu dibagikan. Workshop tersebut digelar di EF English Centers for Adults - FX Sudirman, fX Sudirman f.3, pukul 19.00 - 20.30 WIB.Freedoms Jazz Festival 2017 oleh iCanStudioLive Prodaction menampilkan Don Joe Music di iCanStudioLive, Jl Erlangga V 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pukul 18.30 - 21.00 WIB.Pertunjukan lakon "Octopus" oleh Teater Poros dengan sutradara Acep S. Martin di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat, pukul 20.00 WIB.

Editor: Heppy Ratna