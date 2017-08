Ridwan Kamil ke Ekuador, salah satu hasilnya "Little Bandung"

London (ANTARA News) - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi Ekuador selama tiga hari selama pekan lalu dengan agenda utama menandatangani Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) untuk kerjasama antar kota dengan Cuenca, ibukota Provinsi Azuay, Republik Ekuador, dan pendirian Little Bandung sebagai media promosi dan penjualan produk kreatif Bandung di Cuenca.Sebelum ke Cuenca, Ridwan Kamil yang didampingi Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ekuador, Duta Besar Rolando Suarez, kata KBRI Quito dalam siaran pers, Senin.Wamenlu Ekuador mengapresiasi kunjungan dan inisiatif pembentukan Sister City Bandung-Cuenca yang merupakan salah satu hasil diplomasi Dubes RI Quito dalam meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Ekuador.Di Ekuador itu, Ridwan Kamil menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo agar pemerintah kota aktif melakukan diplomasi ke pihak-pihak asing, antara lain melalui kerjasama dengan Cuenca.Hasil pertemuan dengan Wamenlu Ekuador adalah kesepakatan kedua pihak untuk mendirikan physical space of Indonesia di Quito yang antara lain diisi dengan Patung Presiden Soekarno beserta informasi terkait Indonesia, sejarah KAA dan GNB.Ridwan Kamil kemudian mengunjungi Cuenca untuk menandatangani Pernyataan Kehendak dengan Wali Kota Cuenca Marcelo Cabrera.Kedua wali kota sepakat menjalin kerja sama seni budaya dan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, bidang pendidikan dan lingkungan hidup. Kedua pihak sepakat menuangkan kerjasama ini ke dalam sebuah Memorandum of Understanding yang akan diselesaikan setahun setelah penandatanganan Letter of Intent.Menurut Ridwan kunjungan tiga hari dari 9 hingga 11 Agustus lalu itu adalah salah satu upaya membangun hubungan dan menjalin kerjasama yang juga berfungsi sebagai diplomasi antarmasyarakat."Ini juga merupakan media untuk mempromosika potensi yang dimiliki oleh kota Bandung di antaranya pendidikan ekonomi dan perdagangan, pariwisata dan smart city," kata Ridwan.Sedangkan Dubes Diennaryati mengharapkan kunjungan Ridwan Kamil semakin meningkatkan hubungan dan kerjasama nyata dalam berbagai bidang. Wali Kota Cuenca Marcelo Cabrera berjanji mengunjungi Bandung.

