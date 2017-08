PBSI: tanggung jawab pemain sama dalam kejuaraan

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menyatakan tanggung jawab setiap pemain sebagai wakil Merah Putih di kejuaraan internasional, adalah sama."Tanggung jawab setiap pemain dalam kejuaraan itu sama, tidak ada pemain utama atau pelapis dan tidak boleh merasa demikian," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Susi Susanti di Jakarta, Senin.Hal tersebut dikatakan Susi saat mengomentari para pemain bulu tangkis Indonesia yang seperti kehilangan kepercayaan diri ketika satu wakil yang didaulat sebagai unggulan Merah Putih harus menyerah. Terlebih bulu tangkis Indonesia akan menyongsong Kejuaraan Dunia dan SEA Games pada waktu bersamaan di Agustus 2017 ini.Walaupun jika mengacu pada peringkat para pemain, mengakibatkan semua nomor memiliki unggulannya masing-masing, Susi berharap semua pemain yang dipercaya PBSI untuk turun dalam satu kejuaraan berusaha sampai batas maksimalnya, tanpa perlu memikirkan predikat utama atau pelapis."Saya katakan saat ini sudah saatnya bahu-membahu saling membantu, karena siapapun yang juara semua adalah untuk Indonesia," ujar Susi menegaskan.Dalam Kejuaraan Dunia, Indonesia diwakili skuat gabungan pemain-pemain Pelatnas dan non Pelatnas di lima nomor, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Tommy Sugiarto serta Sonny Dwi Kuncoro di tunggal putra.Pada ganda putra, ada nama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi dan Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro. Sedangkan di ganda campuran, Indonesia diwakili Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Praveen Jordan/Debby Susanto, Lukhi Apri Nugroho/Ririn Amelia dan Irfan Fadhilah/Weni Angraini.Untuk nomor tunggal putri pemain non Pelatnas Lyanny Alessandra Mainaky akan menjadi andalan satu-satunya Indonesia. Adapun di ganda putri, Indonesia hanya memiliki satu wakil yakni pemain non pelatnas Ririn Amelia yang akan berpasangan bersama pemain Malaysia Anna Ching Yik Cheong.Sementara itu, di SEA Games 2017, tunggal putra dipercayakan pada Jonatan Christie, Ihsan Maulana Mustofa, Firman Abdul Kholik dan Panji Ahmad Maulana. Untuk ganda putra ada nama Berry Angriawan/Hardianto dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.Di tunggal putri, Indonesia diwakili Fitriani, Dinar Dyah Ayustine, Hanna Ramadini dan Gregoria Mariska Tunjung. Sedangkan ganda putri dipercayakan pada Greysia Polii/Apriani Rahayu dan Rosyita Eka Putri Sari/Ni Ketut Mahadewi Istarani.Adapun di ganda campuran, Indonesia mempercayakannya pada dua pasangan yakni Hafiz Faisal/Shela Devi Aulia dan Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja.

Editor: B Kunto Wibisono