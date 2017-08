Mkhitaryan kaget Chelsea jual Nemanja Matic

Manchester (ANTARA News) - Henrikh Mkhitaryan mengaku kaget ketika mengetahui Chelsea setuju menjual Nemanja Matic kepada Manchester United musim panas ini, namun saat bersamaan dia senang mendengarnya.Matic mengantarkan timnya menang telak 4-0 melawan West Ham pada laga perdana mereka di liga yang terjadi 24 jam setelah Chelsea yang merupakan juara bertahan liga ditumbangkan 2-3 oleh Burnley di Stamford Bridge.Kendati Romelu Lukaku menciptakan dua gol, namun Matic yang justru dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan di Old Trafford itu."Jujur saya kaget," kata Mkhitaryan dalam laman ESPN. "Tetapi saat bersamaan saya gembira sekali karena kami berhasil mendapatkan dia. Tidak hanya Matic. Saya maksudkan juga dua pemain baru lainnya, (Victor) Lindelof dan Lukaku. Mereka semua pemain yang bagus sekali".Mkhitaryan menyebut Matic punya andil besar di lapangan, demikian pula Lukaku. "Jadi saya ingin bilang bahwa semua pemain itu rekrutan yang bagus dan mereka akan banyak membantu kami.

Editor: Jafar M Sidik