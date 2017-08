HUT RI Telkomsigma gratiskan internet 72.999 UKM

Jakarta (ANTARA News) - Telkomsigma perusahaan penyedia solusi dan layanan IT terintegrasi dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-72 memberikan layanan "Free Hosting Merah Putih" kepada sekitar 72.000 UKM untuk membantu pemerintah menggairahkan ekonomi mikro berbasis digital."Tidak hanya hanya perusahaan makanan dan minuman yang memberi layanan gratis saat Hari Kemerdekan. Telkomsigma berupaya mendorong pelaku UKM agar segera Go Digital dengan memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin dari sumber daya milik sendiri. Kita harus mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri," kata Direktur Solution Operation Telkomsigma Achmad Sugiarto di Jakarta, Rabu.Menurut Achmad, program solusi "Free Hosting Merah Putih" akan diberikan selama satu tahun periode 17 Agustus 2017-16 Agustus 2018.Dijelaskannya layanan "Free Hosting Merah Putih" memiliki berbagai keunggulan yang dapat dinikmati oleh pelaku UMKM, seperti didukungnya oleh infrastruktur VPS/Cloud terbaik di Indonesia, terjaminnya network terluas dan berkualitas mumpuni dari Telkom Indonesia, dan juga tersedianya paket "hosting" gratis selama satu tahun penuh untuk 72.000 pengguna di Indonesia, dengan kapasitas space 72 Mb, dan trafik Bandwidth sebesar 7,2 Gb."Melalui Free Hosting Merah Putih Telkomsigma, setiap pengguna akan mendapatkan domain sendiri dengan format .hostingmerahputih.id beserta email hosting. Namun, jika pengguna sudah mempunyai domain sebelumnya, dapat dikonfigurasikan secara langsung ke dalam Free Hosting Merah Putih," ujarnya."Free Hosting Merah Putih" merupakan web platform rancangan asli Indonesia yang berorientasi pada kemudahan penggunaan (user friendly), dan ditujukan untuk kalangan muda kreatif, seperti pelaku sektor UMKM, para pelajar/mahasiswa dan juga blogger pemula sebagai piranti pembelajaran dalam memasuki dunia digital melalui daring website.Demi memenuhi ketersediaan pilihan layanan, "Free Hosting Merah Putih" juga dapat terintegrasi dengan solusi cloud retail Telkomsigma, STARCLOUD yang mampu di-upgrade space-nya hingga 30 Gb, dan juga melalui Telkomhosting dengan kapasitas space hingga 3 Gb."Kita harus mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri, dan mendorong pelaku UMKM segera Go Digital dengan manfaatkan teknologi seoptimal mungkin dari sumber daya milik sendiri," ujarnya.(T.R017/H007)

Editor: Ruslan Burhani