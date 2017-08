Peringatan HUT RI Ke-72 London diawali pengukuhan anggota Paskibra

London (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia, Dr Rizal Sukma memimpin upacara pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), sebelum upacara Peringatan HUT RI ke-72 bertempat di Wisma Nusantara Kamis, (17/8) pukul 08.30 BST (British Summer Time).Dalam amanat upacara singkat, Dubes Rizal Sukma menyampaikan tiga hal penting untuk diperhatikan dalam keikutsertaan sebagai anggota paskibra yaitu belajar disiplin, kerjasama dalam teamwork dan mencintai tanah air.Ketiga hal tersebut merupakan modalitas utama dalam mengisi kemerdekaan dengan cara ikut membangun Indonesia yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, ujarnya.Sementara upacara Peringatan HUT RI ke-72 diadakan tepat pada pukul 10.00 BST (British Summer Time) Dubes Rizal Sukma bertindak sebagai inspektur upacara yang diadakan di halaman Wisma Nusantara, kediaman resmi Dubes RI London, dihadiri sekitar 250 orang terdiri dari staf KBRI London, anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI London, masyarakat Indonesia serta mahasiswa yang menempuh studi di London.Bertindak sebagai komandan upacara, Mayor Czi M. Oki Isnaini, Msc, yang saat ini sedang menempuh studi Advanced Command and Staff Course 2017-2018 pada Defence Academy of United Kingdom di Shrivenham, Swindon, Inggris. Upacara juga dihadiri sejumlah perwira TNI yang sedang menempuh studi di Inggris.Upacara berjalan khidmat dimulai dengan penghormatan umum seluruh peserta upacara kepada inspektur upacara dilanjutkan laporan komandan upacara. Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang merupakan putra-putri staf KBRI London, Perwakilan BUMN/S dan Masyarakat Indonesia.Alysha Puti Maulidina, siswi kelas 11 di Pimlico Academy pembawa bendera merah putih melangkah maju menaiki anak tangga, menerima dari Inspektur upacara. Bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan Lagu Indonesia Raya penghormatan seluruh peserta upacara.Dilanjutkan dengan mengenang Detik-Detik Proklamasi dan pembacaan teks Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 ditutup dengan pembacaan doa dan laporan komandan upacara.Usai upacara, Dubes beserta Ibu Hana A. Satriyo melakukan pemotongan tumpeng dan menyerahkannya kepada home staff termuda serta beberapa local staff KBRI London yang baru melaksanakan purna tugas selanjutnya, foto bersama dan menikmati sajian makanan siang.

Editor: Ruslan Burhani