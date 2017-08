Tugu MacArthur terancam longsor

Jayapura, Papua (ANTARA News)- Tugu MacArthur di Kawasan Cagar Alam Cycloop di Sentani terancam longsor akibat aktivitas tambang galian C tak jauh dari tempat tugu berada menurut arkeolog Papua Hari Suroto."Aktivitas galian tambang ini berlangsung di gunung atau bukit di Hawai, tepatnya depan Hotel Sentani Indah, Distrik Sentani," kata Hari Suroto di Jayapura, Jumat.Ia menjelaskan bahwa tugu itu dibangun oleh tentara Amerika Serikat sebagai tanda bahwa Ifar Gunung pernah menjadi markas besar tentara sekutu semasa Perang Dunia II di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur saat Perang Pasifik."Dari tempat ini Jenderal MacArthur melaksanakan strategi lompat katak, merencanakan serangan ke Jepang melalui Sarmi, Biak, Morotai dan Filipina," katanya.Tugu MacArthur, ia melanjutkan, merupakan situs arkeologi yang dilindungi UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.Alumnus Universitas Udayana Bali itu menyarankan pemangku kepentingan terkait duduk bersama membahas penyelematan situs Tugu Mac Arthur dari dampak longsor."Aktivitas penambangan galian C berlangsung setiap hari, jika hal ini tidak dihentikan tentu saja Ifar Gunung akan longsor. Galian C dari Hawai juga digunakan untuk menimbun lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Udara Sentani dan sejumlah pembangunan lainnya," katanya.

