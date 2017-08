Stosur mengundurkan diri dari AS Terbuka

Foto kombo memperlihatkan petenis Australia Samantha Stosur berdansa usai mengalahkan petenis AS Varvara Lepechenko di pertandingan Terbuka di New York, Jumat (31/8). (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (ANTARA News) - Mantan juara AS Terbuka Samantha Stosur mengundurkan diri dari turnamen itu karena cedera tangan kanan, kata panitia penyelenggara pada Jumat.Petenis 33 tahun yang menghuni peringkat 43 dunia itu belum pernah bertanding lagi sejak ia kalah di putaran keempat Prancis Terbuka dari petenis Latvia yang kemudian menjadi juara Jelena Ostapenko pada Juni.Stosur, yang memenangi satu-satunya gelar Grand Slamnya pada AS Terbuka 2011 ketika ia menaklukkan Serena Williams melalui "straight set," menderita "stress fracture" pada tangannya saat memainkan pertandingan putaran ketiga melawan petenis AS Bethanie Mattek-Sands di Roland Garros.Pengunduran diri Stosur membuka tempat bagi petenis Jerman Annika Beck di undian utama Grand Slam terakhir tahun ini, yang akan berlangsung pada 28 Agustus sampai 10 September di New York.

Editor: AA Ariwibowo