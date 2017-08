Harga bahan pokok di Ternate turun

Ternate (ANTARA News) - Sejumlah bahan pokok di pasar Ternate, Maluku Utara (Malut) kembali mengalami penurunan harga, karena harga di tempat produksi juga sedang mengalami penurunan, bahkan untuk stok beberapa komoditi ini masih terus tersedia."Bahkan, saat ini, komoditi yang mengalami penurunan harga adalah cabe keriting dari harga Rp 50 ribu turun hingga Rp 20 ribu per kg, sedangkan cabe nona dari harga sebelumnya Rp60 ribu turun hingga Rp40 ribu per kg dan untuk bawang merah dan putih dari Rp50 ribu turun hingga Rp35 ribu per kg," kata Kepala Pemasok Kota Ternate, Nursidik di Ternate, Sabtu.Sedangkan harga untuk sayur mayur seperti kol juga sekarang mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp20 ribu menjadi Rp12 ribu per kg.Harga wortel turun dari Rp18 ribu, menjadi Rp14 ribu per kg dan kentang juga mengalami penurunan harga.Selain ada yang mengalami penurunan, ada satu komoditi yang mengalami kenaikan harga, yaitu tomat sebelumnya dijual dengan harga Rp16 ribu per kg, naik menjadi Rp18 ribu per kg.(T.KR-AF/F001)

Editor: Ruslan Burhani