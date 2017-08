Ribuan orang diungsikan akibat kebakaran hutan di Montana

Menurut peta situasi terkini yangdiunggah tepat setelah pukul 12.00 waktu setempat oleh InciWeb, "Lolo Peak fire" melahap lahan sebanyak 36,4 kilometer persegi dalam satu malam sehingga seluruh daerah yang terbakar menjadi 112,9 kilometer persegi.





Los Angeles (ANTARA News) - Ribuan warga di Montana Barat diungsikan saat kebakaran hutan yang diberi nama "Lolo Peak fire" mengancam dua permukiman utama di daerah tersebut, kata InciWeb Montana pada Sabtu siang (19/8).Kebakaran itu, yang pertama kali dilaporkan pada 15 Juli, sejauh ini hanya menghanguskan satu mil kawasan Lolo dan Florence, dua permukiman terbesar yang berada di persimpangan US Highway 12 dan 93, dengan lebih dari 4.000 warga.Greg Scheytt, 74 tahun, yang tinggal di permukiman Lolo, mengatakan di dalam satu klip video yang diunggah oleh harian lokal Big Fall Tribune bahwa semua warga yang tinggal di sana sangat prihatin.US Highway 12 ditutup pada Sabtu pagi untuk menciptakan jalur cepat bagi lebih dari 650 petugas pemadam dan perlengkapan profesional mereka ke lokasi. Mereka akan diperkuat oleh awak pemadam lain sampai dari Negara Bagian Alaska.InciWeb juga mengungkapkan 155 prajurit dari Montana National Guard telah dikerahkan pada Sabtu pagi untuk membantu menjaga pos pemeriksaan dan berpatroli di daerah yang dikosongkan guna memberi bantuan kepada awak penegak hukum setempat.Sebanyak 18,8 juta dolar AS telah dikeluarkan untuk memerangi si jago merah, demikian laporan media setempat KPAX 8.com, tapi tak sejengkal pun kebakaran bisa dijinakkan.Selain itu, akibat angin kencang yang diperkirakan mendorong api lebih ke utara dan timur, pejabat tersebut khawatir makin banyak warga harus diungsikan jika kebakaran itu melintasi US Highway 93.(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna