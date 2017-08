Tiga Menlu Arab sambut mediasi AS di Timur Tengah

Kairo (ANTARA News) - Menteri luar negeri Palestina, Mesir dan Yordania pada Sabtu menyatakan dukungan terhadap upaya Amerika Serikat memediasi perdamaian Timur Tengah dalam sebuah pertemuan di Kairo pada Sabtu waktu setempat, menjelang kunjungan delegasi Gedung Putih ke kawasan itu.Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pada awal pekan ini bahwa ketiga menteri luar negeri itu akan bertemu untuk berkoordinasi menjelang kunjungan delegasi Amerika Serikat (AS), yang juga meliputi penasihat senior presiden Jared Kushner.Pada Sabtu, para menteri itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka "menghargai peran Amerika untuk mewujudkan perdamaian" antara Israel dan Palestina.Mereka "mengharapkan pemerintah AS mengintensifkan upayanya di periode mendatang" menurut warta kantor berita AFP.Pembicaraan antara Israel dan Palestina terhenti sejak kegagalan mediasi AS pada musim semi 2014.Presiden AS Donald Trump, yang mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada Mei, mengatakan bahwa dia yakin bisa memediasi kesepakatan perdamaian terakhir yang dihindari oleh pendahulunya.(hs)

Editor: Maryati