Muguruza sikat Halep untuk juarai Cincinnati Terbuka

Jakarta (ANTARA News) - Juara Wimbledon Garbine Muguruza menghentikan peringkat kedua Simona Halep 6-1, 6-0 pada final WTA Cincinnati Open, Minggu waktu setempat, sehingga mementahkan peluang petenis asal Rumania itu untuk menjadi petenis putri nomor satu dunia.Muguruza yang peringkat enam dunia dan berasal dari Spanyol hanya perlu waktu 56 menit untuk merengkuh gelar juara keduanya dalam tahun ini dan trofi yang pertama di AS. Dia pun diganjar hadiah 522 ribu dolar AS pada turnamen pemanasan terakhir menjelang AS Terbuka.Bagi Halep ini adalah kekalahan ketiganya tahun ini setelah dihentikan Jelena Ostapenko pada final Prancis Terbuka dan Johanna Konta pada perempatfinal Wimbledon, padahal dia sudah merebut set pertama pada dua pertandingan itu.Halep meminta maaf kepada pendukung setelah laga usai dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan penonton "sekalipun saya bermain buruk sekali, sedangkan Muguruza bermain bagus sekali.""Minta maaf untuk pertandingan ini tetapi saya akan kembali tahun depan dan saya akan berusaha bermain lebih baik," kata Halep seperti dikutip AFP.Muguruza sendiri memberikan hormat kepada Halep saat menerima trofi juara lewat kalimat berikut, "Ini momen sulit tetapi saya ingin menyelamati Simona. Dia telah melewati sebuah turnamen besar."Muguruza lalu mengakui bahwa "Saya merasa agak tidak enak. Saya ingin berada di posisinya. Tetapi saya ingin menang. Apa daya saya?"Petenis CekoKarolina Pliskova, semifinalis yang dikalahkan Muguruza pada turnamen pemanasan terakhir menjelang AS Terbuka musim lalu, tetap menjadi petenis nomor satu dunia dengan berselisih lima poin dari Halep.Muguruza, yang naik ke peringkat ketiga dalam daftar ranking Senin nanti, menjadi favorit merebut trofi ketiga Grand Slam di Flushing Meadows setelah menjuarai Wimbledon dan Prancis Terbuka tahun lalu.

Editor: Jafar M Sidik