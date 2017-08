Microsoft buka "pre-order" untuk edisi spesial Minecraft Xbox One S

Jakarta (ANTARA News) - Microsoft memamerkan Xbox One S edisi spesial bertema Minecraft selama konferensi pers Gamescom di Cologne, Jerman, Minggu (20/8).Hal ini mengkonfirmasi berita pertama yang diungkapkan dalam video Facebook yang diunggah hari sebelumnya yang memberi bocoran tentang konsol game dengan cat artistik tersebut.Microsoft mengatakan perangkat ini dilengkapi dengan penyimpanan 1TB. Meskipun belum ada laman yang tersedia untuk produk tersebut, diharapkan Xbox One S edisi Minecraft itu dapat dijual dengan harga 300 dolar AS atau 350 dolar AS (sekitar Rp3,9 juta - Rp4,5 juta), seperti edisi khusus lainnya yang telah dijual sebelumnya.Dilansir dari laman The Verge, pre-order untuk konsol game edisi spesial tersebut telah dibuka mulai Minggu (20/8), dengan tanggal peluncuran pada 3 Oktober.Microsoft juga mengumumkan dua "Middle-earth: Shadow of War" Xbox One S, dengan versi masing-masing 500GB dan 1TB. Dua konsol tersebut disertakan dengan game bonus untuk pra pemesanan dan harga masing-masing 300 dolar AS dan 350 dolar AS (sekitar Rp3,9 juta - Rp4,5 juta), demikian The Verge.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna