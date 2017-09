Penguatan kemitraan strategis Indonesia-Vietnam

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dijadwalkan melakukan lawatan resmi di Indonesia pada 22-24 Agustus 2017 untuk menguatkan hubungan dan kemitraan strategis, dan membuka babak baru hubungan bilateral dalam konteks regional dan internasional.Lawatan iIni akan menjadi kunjungan pertama petinggi partai berkuasa di Vietnam itu ke Indonesia.Kunjungan Nguyen Phu Trong ke Indonesia dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selan itu dia juga dijadwalkan akan menemui para pimpinan DPR RI, MPR dan DPD.Hubungan kedua negara bertetangga ini dapat ditelusuri berdasarkan sejarah hubungan diplomatik, perdagangan dan kerja sama ekonomi, dan isu-isu regional yang menjadi perhatian bersama.Indonesia dan Vietnam menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada 30 Desember 1955. Selama lebih dari enam dekade sejak Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, kedua negara membangun solidaritas dan persahabatan dan telah mengalami banyak pasang-surut. Hasilnya hubungan Indonesia-Vietnam tumbuh semakin kuat dan solid.Selama perang perlawanan rakyat Vietnam terhadap Amerika Serikat, Indonesia memiliki banyak kegiatan untuk mendukung Vietnam. Ketika AS memperluas perang untuk menghancurkan Vietnam Utara, ribuan orang di kota Solo, dan ribuan siswa dan mahasiswa di kota Semarang berunjuk rasa memprotes perang destruktif itu.Indonesia selalu dekat dengan Vietnam. Vietnam harus meminjam ribuan ton makanan. Selain itu, di Forum Internasional Indonesia juga memiliki banyak suara mendukung orang-orang Vietnam melawan AS. Sejak itu, Indonesia memberikan kontribusi untuk mendorong, mempromosikan semangat perjuangan Vietnam hingga mencapai kemenangan.Tahun 2003, Vietnam dan Indonesia meluncurkan "Deklarasi Kerangka Kerja Sama Persahabatan dan Komprehensif Memasuki Abad ke-21", membuka babak baru dalam hubungan antara kedua negara. Sepuluh tahun kemudian (2013), dalam kunjungan resmi Presiden Vietnam Truong Tan Sang, kedua belah pihak bertekad meningkatkan hubungan bilateral kemitraan strategis.Saat ini, kedua negara membangun di segala bidang: politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya dan hubungan antarindividu.Sebagai dua negara anggota ASEAN, Vietnam dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Keduanya termasuk negara berpenghasilan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dua negara ini menuju era industrialisasi terkait dengan pertanian, perikanan dan pertambangan, populasi muda dan angkatan kerja secara efektif. Kedua pemerintah telah diidentifikasi sebagai mitra penting dan keinginan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara ke tahap baru yang tertinggi.Bertahun-tahun perdagangan bilateral kedua negara terutama fokus pada bidang-bidang seperti energi, pertanian dengan komoditas utama adalah padi, komponen elektronik dan telepon selular, bahan bangunan dan kendaraan. Indonesia menempati posisi penting bagiVietnam dalam hubungan intra-ASEAN dan merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Vietnam di ASEAN.Tahun 2016, total impor dan ekspor antara kedua negara mencapai hampir 5,6 miliar dolar AS. Ekspor Vietnam ke Indonesia mencapai 2,6 miliar dolar dan impornya hampir mencapai tiga miliar. Terakhir kali, Vietnam dan Indonesia telah bersama-sama melaksanakan kegiatan promosi perdagangan melalui pertukaran delegasi bisnis antara kedua negara.Selain itu, Vietnam dan Indonesia juga bekerja sama di bidang batu bara (Vietnam mengekspor batu bara ke Indonesia dan impor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik panas), minyak bumi (pelaksanaan proyek-proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, bisnis minyak mentah).Dalam enam bulan pertama tahun 2017, volume impor dan ekspor antara kedua negara mencapai 3,19 miliar dolar, naik 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor Vietnam ke Indonesia mencapai 1,42 miliar dolar (naik 12 persen) dan impor dari Indonesia mencapai 1,77 miliar dolar (naik 37,4 persen dibanding periode yang sama).Kerja sama ekonomi antara kedua negara itu berpotensi besar dan keduanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral mencapai 10 miliar pada tahun 2018.Saat ini, Indonesia memiliki 51 proyek investasi asing di Vietnam dengan total investasi modal terdaftar mencapai 418.721.000 dolar, berada di peringkat 30 dari 112 negara dan wilayah.Sebagai dua negara yang berbagi perbatasan di laut, Indonesia dan Vietnam bekerja sama, berbagi manfaat dari ekonomi kelautan. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, pemimpin alami dari kelompok ini dan memainkan peran penting dalam menyelesaikan ketidakpastian tentang keamanan dan stabilitas kawasan.Vietnam dan Indonesia sepakat untuk berkoordinasi dan bekerja sama erat dalam forum regional dan internasional, menegaskan prioritas pertama untuk ASEAN dan forum-forum terkait ASEAN, sepakat untuk bekerja mengonsolidasikan persatuan, bersatu mempertahankan konsensus dan mempromosikan sikap umum dan peran sentral ASEAN di isu-isu regional.Mengenai masalah Laut China Selatan, kedua belah pihak menekankan pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan maritim dan penerbangan; konsisten dengan sikap umum untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai, atas dasar menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan proses diplomatik dan hukum lainnya; berkoordinasi erat dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menerapkan "Declaration on the Conduct of Parties (DOC) in the South China Sea secara efektif dan mempercepat pencapaian Code of Conduct (COC)"Untuk memperkuat hubungan antara dua negara dalam situasi baru, Indonesia dan Vietnam perlu mempromosikan kerja sama dan memperkuat strategi kemitraan, dan ini merupakan faktor yang menyumbang bagi penguatan kekuatan, meningkatkan posisi ASEAN dan berkontribusi untuk memastikan perdamaian dan keamanan wilayah.

