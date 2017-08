Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia ditutup sedikit menurun pada Senin, ketika musim pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan terus meningkatkan volatilitas di bursa lokal.Indeks acuan S&P/ASX 200 turun 21,20 poin atau 0,37 persen, menjadi berakhir di 5.725,90 poin, sementara indeks All Ordinaries yang lebih luas juga ditutup turun 18,50 poin atau 0,32 persen menjadi 5.780,00 poin.Ada beberapa gerakan cukup berat di pasar dengan peritel online Kogan (naik 18,01 persen), penyedia jasa-jasa G8 Education (naik 8,85 persen), dan raksasa pertambangan Fortescue (naik 6,36 persen) semuanya berkinerja sangat baik.Sebagian saham di pasar turun pada akhir perdagangan, dengan Bluescope Steel (turun 21,83 persen), mantan target pengambilalihan Vocus (turun 14,60 persen), dan Monash IVF (turun 8,68 persen) semua gagal berkinerja baik.Saham-saham perbankan juga jatuh, dengan Commonwealth Bank of Australia (turun 0,86 persen), sementara National Australia Bank juga jatuh (turun 0,45 persen) . ANZ datar tanpa keuntungan, sementara Westpac (naik 0,03 persen) berhasil mengatasi tren tersebut.Di sektor pertambangan, BHP (naik 1,22 persen), Rio Tinto (naik 1,52 persen), Fortescue (naik 6,36 persen), semuanya berjalan dengan baik, sementara Newcrest Mining datar tanpa keuntungan.Di sektor energi Woodside (naik 1,13 persen) dan Santos (naik 1,22 persen) berkinerja baik, sementara Oil Search mengalami kesulitan (turun 0,16 persen).Perusahaan raksasa kebutuhan pokok konsumen Woolworths (turun 0,33 persen) berkinerja buruk, sementara saingannya Wesfarmers (naik 0,83 persen) berhasil meraih kinerja yang kuat hari ini.Raksasa telekomunikasi Telstra (turun 0,77 persen) terus turun meski memproyeksikan laba bersih kuat, sementara maskapai Qantas (naik 0,35 persen) memiliki kinerja yang baik.Pada pukul 16.30 waktu setempat, satu dolar Australia dibeli 79,23 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan pada 48,49 dolar AS per barel.

Editor: AA Ariwibowo