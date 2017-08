Azarenka absen di Amerika Serikat Terbuka karena masalah keluarga

Washington (ANTARA News) - Juara Grand Slam dua kali, Victoria Azarenka , mengundurkan diri dari Amerika Serikat Terbuka 2017 karena ia tidak diizinkan membawa keluar bayi laki-lakinya dari Kalifornia, di tengah persaingan hak asuh anak dengan mantan pasangannya.Petenis Belarus berusia 28 tahun itu kembali bertanding pada Juni, setelah kelahiran putranya, Leo, pada Desember silam, dan telah berharap semua urusan hukumnya dapat segera diselesaikan agar ia dapat mengikuti Grand Slam di New York pada 28 Agustus sampai 10 September."Dengan menyesal saya sampaikan bahwa saya tidak dapat berkompetisi di AS Terbuka tahun ini karena situasi keluarga saya yang sedang berlangsung, yang harus saya selesaikan," kata mantan petenis peringkat satu dunia Azarenka, finalis di Flushing Meadows pada 2012 dan 2013, dalam pernyataannya."Meski saya akan merindukan berada di New York dan memainkan salah satu turnamen favorit saya di mana saya menikmati sejumlah momen terbaik dalam karier saya, saya tidak sabar untuk kembali tahun depan."Karena masalah yang dialaminya, Azarenka enggan meninggalkan putranya di Kalifornia, tempat di mana ia memiliki rumah dan di mana anaknya dilahirkan.Pada surat terbuka yang diunggah di media sosial pekan lalu, Azarenka berkata, tidak seorangpun semestinya harus memilih antara anak dan karier mereka. Ia juga mengatakan cara satu-satunya agar ia dapat bermain di Amerika Serikat Terbuka 2017 adalah jika ia meninggalkan anaknya di Kalifornia, yang tidak akan dilakukannya.Sejak kembali bertanding, Azarenka telah mencapai 16 besar di Mallorca Terbuka pada Juni dan Wimbledon.Pengunduran diri Azarenka membuka ruang bagi petenis Jepang Misa Eguchi di undian utama Grand Slam terakhir tahun ini.

Editor: Ade Marboen