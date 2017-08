Hasil kualifikasi Liga Champions: Sevilla, Celtic juga lolos

Jakarta (ANTARA News) - Sevilla, Celtic, Napoli, Olimpiakos dan Maribor lolos ke fase grup Liga Champions seusai memenangi laga leg kedua kualifikasi kompetisi antar klub benua Eropa itu pada Selasa.Sevilla lolos ke fase grup dengan kemenangan agregat 4-3 atas Istanbul Basaksehir pada pertandingan leg kedua yang berakhir dengan skor 2-2. Sevilla lolos berkat gol Escudero dan Ben Yedder.Celtic yang menang besar 5-0 pada leg pertama, menghadapi perlawanan keras dari Astana yang berhasil menang 4-3 pada leg kedua. Namun Celtic dipastikan lolos dengan skor agregat 8-4 atas Astana.Napoli mengubur mimpi Nice untuk bermain di Liga Champions setelah mengalahkan Balotelli dan kawan-kawan dengan skor agregat 4-0. Lorenzo Insigne dan Jose Callejon menjadi penentu kemenangan Napoli pada laga malam ini.Gol tunggal Marin memastikan Olimpiakos mengalahkan Rijeka dengan agregat 3-1. Adapun Maribor menundukkan Hapoel Beer Sheva dengan skor 1-0 (agregat 2-2) lewat gol M Viler.(Baca: Napoli kubur mimpi Nice bermain di Liga Champions Celtic lolos agregat 8-4Maribor lolos gol tandang agregat 2-2Olympiacos lolos agregat 3-1Napoli menang agregat 4-0Sevilla lolos agregat 4-3CSKA Moscow vs Young BoysFCSB vs Sporting CPKoebenhavn vs Qarabag FKLiverpool vs HoffenheimSlavia Prague vs APOEL Nicosia

Editor: Tasrief Tarmizi