Twitter rayakan ulang tahun ke-10 tagar

Jakarta (ANTARA News) - Pada 23 Agustus 2017, tanda pagar atau tagar digunakan pertama kalinya di Twitter. Adalah Chris Messina @chrismessina yang menggagas penggunaan tagar, di mana dia mencuitkan #barcamp."Selama sepuluh tahun terakhir, tagar telah berevolusi dari yang hanya sebatas "menandai/tag" atau "menyatukan" berbagai cuitan yang memiliki kategori yang sama, hingga menjadi salah satu simbol yang paling dikenal dan banyak digunakan di era digital saat ini," kata Twitter dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Rabu."Tagar telah menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari, mengubah cara berkomunikasi online, dan telah menjadi sebuah cara yang kuat untuk menyatukan percakapan dan gerakan berskala global," lanjut Twitter.Lebih lanjut, Twitter mencatat sekitar 125 juta tagar digunakan setiap hari secara global di Twitter, membuka akses kepada pengguna untuk melihat, menjelajahi apa yang sedang terjadi dan dibicarakan di dunia.Mulai dari pembahasan kejadian-kejadian penting dunia dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu topik/isu, foto-fotomingguan yang menghibur, semua itu terjadi melalui tagar, dan terjadi di Twitter.Berikut beberapa tagar populer, menurut Twitter, yang digunakan masyarakat Indonesia dalam satu dekade ini.Pasangan ganda campuran bulutangkis, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, berhasil meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016, beberapa menit sebelum tanggal 17 Agustus berakhir di Indonesia. Masyarakat berbagi keseruan, dukungan, dan mengucapkan selamat melalui tagar #OwiButetBisaEmas.Tagar ini menjadi slogan yang diperkenalkan Presiden Jokowi dan tim suksesnya dalam kampanye pemilihan Presiden 2014 dan juga digunakan oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun ini.Tagar ini menjadi salah satu tagar politik yang banyak digunakan di Indonesia selama 10 tahun terakhir.Tagar ini pertama kali muncul saat terjadi aksi terorisme di daerah Sarinah, Jakarta, pada 14 Januari 2016, menghasilkan tanggapan luar biasa dari berbagai penjuru Tanah Air.Masyarakat Indonesia menunjukan keberanian melawan terorisme dan berbagi dukungan melalui tagar ini.Sejak berita penangkapan Wakil Ketua KPK (@KPK_RI), Bambang Widjojanto muncul di pagi hari tanggal 23 Januari 2015, tagar ini langsung banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjukan dukungan bagi KPK.Percakapan mengenai hal ini menghasilkan lebih dari 600.000 Tweet serta 9 juta Tweet impression dalam satu hari. Tagar #SaveKPK juga sempat menjadidunia peringkat 1 di hari tersebut.Gaung perayaan kompetisi bola yang paling prestigius di ranah Eropa terdengar keras di linimasa Twitter di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pengguna Twitter membanjiri linimasa untuk mengungkapkan dukungan mereka terhadap para pemain favorit dan negara-negara kesukaan mereka menggunakan tagar ini.Ini adalah tagar yang digunakan para "Bobotoh" (pendukung Persib) untuk mendukung tim mereka setiap ada pertandingan penting. Tagar ini menjadi sangat populer di Twitter sejak setidaknya tahun 2015.Manchester United atau biasa disebut MU memang tidak asing lagi di Indonesia. Tim sepak bola profesional Inggris yang berbasis di Old trafford, Manchester Raya, ini selalu mendapat dukungan dari banyak orang di Indonesia. Tagar #MUFC pun ramai digunakan di setiap pertandingan.Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Riau tahun 2015 mendorong pengguna Twitter di Indonesia beramai-ramai menyerukan isu ini agar seluruh dunia mendengar, dan memperoleh hampir dari 2 juta Tweet dalam beberapa bulan terakhir.Beberapa tagar yang banyak digunakan dalam percakapan mengenai isu ini adalah #MelawanAsap, #daruratasap, #PalembangButuhOksigen, #saveKalimantan, #saveRiau, #maribersikap, #melawanapi.Tagar ini digunakan pertama kali oleh seorang fans Metallica (@kotakmakan) di Indonesia yang menjual sound card miliknya agar dapat membeli tiket konser Metallica di tahun 2013, hingga akhirnya banyak fans lain yang melakukan hal serupa. Dari tagar ini, akhirnya muncul akun @DemiMetallica.Tagar ini adalah cara masyarakat Indonesia menyambut datangnya hari Jumat. Tagar tersebut bisa dibilang menjadi padanan dari Thank God It's Friday yang populer di luar negeri.Beragam ekspresi dikicaukan oleh pengguna Twitter lewat tagar tersebut, seperti menuliskan kata-kata bijak dan doa.

