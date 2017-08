CFCD gelar ISDA dan Expo 2017

Dokumentasi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan pidato pada acara yang diselenggarakan Indonesia dan Denmark di sela-sela HLPF dengan tema "Youth and the SDGs: from Local Roots to Global Community" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2017). Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan pentingnya keterlibatan dan peran aktif pemuda dalam merealisasikan agenda SDGs. (ANTARA FOTO/HO/Hidayat)