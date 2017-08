Samsung Galaxy Note 8 resmi dirilis

Presiden Mobile Communication Business Samsung Electronics DJ Koh memperkenalkan Samsung Galaxy Note 8 dalam peluncuran di New York, Rabu (23/8/2017). (samsung.com/id)

Jakarta (ANTARA News) - Setelah mengalami insiden tidak menyenangkan di perangkat Galaxy Note generasi sebelumnya, Samsung akhirnya resmi meluncurkan Galaxy Note 8."Tentu saja kita tidak akan melupakan apa yang terjadi tahun lalu. Tapi, kami tidak akan lupa para loyalis yang bersama kami," ujar President Mobile Communications Business Samsung Electronics DJ Koh dalam peluncuran Samsung Galaxy Note 8 di New York, yang ditayangkan secara langsung di situs Samsung, Rabu malam WIB."Kami di sini karena dukungan Anda, komunitas Note di seluruh dunia. Ucapan terima kasih kami sampaikan khusus kepada para pecinta Note yang datang ke New York," sambung dia.Koh mengatakan bahwa Note tidak seperti smartphone lainnya. Dia menyebut perangkat Note terbaru tersebut sebagai "wadah produktivitas" lewat S Pen.Tidak hanya itu, Koh bahkan menyebut S Pen mampu menghubungkan seluruh budaya berkat adanya Pen Up, komunitas global pengguna S Pen."Note dapat menjangkau lebih jauh dan melakukan lebih banyak hal," ujar Koh.Dia menjelaskan bahwa Galaxy Note terbaru itu telah bertansformasi dari perangkat tulis menjadi perangkat yang nyaman untuk disentuh."Layar luas yang nyaman digenggam menghadirkan cara baru untuk berkomunikasi," kata Koh."Dilengkapi dengan teknologi keamanan biometrik, serta IP68 yang membuatnya dapat digunakan di mana pun dan kapan pun," tambah dia.

Editor: B Kunto Wibisono