Dolar AS melemah setelah pernyataan Trump

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu karena investor mencerna pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Arizona pada Selasa (22/8) soal tembok perbatasan dan kemungkinan penghentian Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko.Pidato Trump membebani pasar pada Rabu (23/8), mendorong mata uang-mata uanglebih tinggi.Indeks dolar AS, yang mengukurterhadap enam mata uang utama, turun 0,41 persen menjadi 93,160 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik ke 1,1810 dolar AS dari 1,1751 dolar AS, dan pound Inggris turun menjadi 1,2800 dolar AS dari 1,2826 dolar AS. Dolar Australia turun menjadi 0,7900 dolar AS dari 0,7906 dolar AS.Dolar AS dibeli 109,03 yen Jepang, lebih rendah dari 109,52 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9655 franc Swiss dari 0,9684 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2553 dolar Kanada dari 1,2562 dolar Kanada menurut warta kantor berita Xinhua. (UU.A026)

Editor: Maryati