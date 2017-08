KA Pariwisata akan tambah destinasi Jakarta-Surabaya

Yogyakarta (ANTARA News) - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, PT KA Pariwisata akan menambah destinasi perjalanan menuju Surabaya setelah dua destinasi yang sudah ada sebelumnya, yakni Jakarta-Yogyakarta dan Jakarta-Solo.Presiden Direktur PT Kereta Api Pariwisata Totok Suryono mengatakan KA Pariwisata Priority tujuan Jakarta-Surabaya akan diluncurkan paling lambat pada akhir tahun ini."Target ke depannya akan kami kembangkan dalam tahun ini ke arah Semarang-Surabaya. Perkiraan awal Desember ini bisa diluncurkan," kata Totok dalam perjalanan Media Gathering Kereta Pariwisata Priority menuju Yogyakarta, Kamis.Totok mengatakan alasan penambahan destinasi ke Surabaya selain untuk menyambut liburan akhir tahun, juga karena banyaknya permintaan dari pelanggan KA Pariwisata.Selain menambah destinasi, KA Pariwisata dalam waktu dekat juga akan menambah sejumlah fasilitas seperti layanan internet wifi gratis dan GPS di video on demand (VOD) yang sudah terpasang di masing-masing bangku penumpang."Target kalo wifi dalam dua bulan sudah bisa terpasang. Sementara ini kita menjajaki dengan PT Telkom karena sesama BUMN. Selain itu juga GPS agar penumpang bisa tau posisi kereta di stasiun mana," kata Totok.Ada pun saat ini KA Pariwisata melayani tujuan Jakarta-Yogyakarta yang terdapat di KA Taksaka pada keberangkatan setiap Jumat pukul 20.45 WIB di Stasiun Gambir dan dari Stasiun Tugu Yogyakarta pada Minggu 20.00 WIB.Sedangkan untuk tujuan Jakarta- Solo, KA Pariwisata terdapat di rangkaian KA Argo Lawu yang diberangkatkan di Stasiun Gambir setiap Jumat pukul 20.15 WIB dan di Stasiun Solo Balapan pada Minggu malam pukul 20.00 WIB."Dalam satu hari, kami memberangkatkan tiga gerbong, dua gerbong di Taksaka dan satu di Argo Lawu. Total gerbong KA Pariwisata ada tujuh yang kami punya," kata Totok.Tiket KA Pariwisata tujuan Jakarta-Yogyakarta dan Jakarta-Solo dipatok seharga Rp750 ribu per penumpang dengan fasilitas interior gerbong yang elegan dan mewah terlihat dari dinding kayu jati yang dipasang sepanjang ruang gerbong mulai dari kabin penumpang, kamar mandi dan restorasi.Selain interior yang terkesan mewah, terdapat tv layar besar untuk karaoke dan video on demand (vod) layar sentuh di setiap bangku penumpang yang menyajikan hiburan. Untuk makanan dan minuman, penumpang mendapat "welcome drink" berupa jus, sup pembuka dan makanan utama.

Editor: Monalisa