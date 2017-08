Undian Liga Champions, Real Madrid masuk grup neraka

Klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain, yang ambisius memenangkan gelar Liga Champions tergabung di grup B bersama Bayern Muenchen, Anderlecht dan Celtic.



Pertandingan pertama fase grup akan dimulai pada 12 September dan akan berakhir pada 6 Desember 2017.



Berikut hasil undian fase grup Liga Champions:



Jakarta (ANTARA News) - Juara bertahan Real Madrid tergabung dalam grup H bersama Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur dan APOEL berdasarkan hasil undian fase grup Liga Champions musim kompetisi 2017-2018 di Monaco, Kamis malam.Grup neraka lainnya juga terlihat di Grup C saat juara Liga Inggris, Chelsea, ditantang Atletico Madrid, AS Roma dan Qarabag dari Azerbaijan yang baru pertama kali mencicipi fase grup Liga Champions.Finalis musim lalu, Juventus berada di grup D bersama Barcelona, tim Yunani Olympiacos dan Sporting CP dari Portugal. Juventus pernah menyingkirkan Barcelona pada semifinal musim lalu.Liverpool yang kembali berlaga di Liga Champions tergabung di Grup E bersama Sevilla, Spartak Moscow, dan Maribor. Adapun Manchester City di grup F bersama Napoli, Feyenoord dan Shakhtar Donetsk.Di Grup G, AS Monaco akan ditantang raksasa Portugal FC Porto, klub Turki Besiktas dan pendatang baru dari Jerman RB Leipzig.Manchester United berada di grup A dengan lawan yang terbilang mudah antara lain Benfica, FC Basel dan CSKA Moskow.

