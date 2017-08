Zlatan Ibrahimovic teken kontrak satu tahun di MU

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United merekrut kembali striker Zlatan Ibrahimovic dalam kontrak baru berjangka satu tahun, umum klub itu seperti diwartakan laman ESPN.Ibrahimovic dibebastugaskan akhir musim lalu menyusul cedera namun kini telah kembali ke Old Trafford untuk musim 2017-2018.April silam dia menderita cedera lutut yang membuat musim pertamanya di Liga Premier berakhir prematur.United kemudian memutuskan tidak merealisasikan opsi perpanjangan kontrak untuk pemain berusia 35 tahun itu, namun setelah menjalani bedah di AS, Ibrahimovic bisa kembali merumput sebelum akhir 2017.Ibrahimovic, yang akan mengenakan kostum nomor 10 musim ini, berkata, "Saya kembali untuk menuntaskan apa yang sudah saya mulai. Adalah keinginan saya dan klub untuk bertahan. Saya sudah tak tahan untuk berada di lapangan Old Trafford "

Editor: Jafar M Sidik