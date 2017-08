Ginobili sepakati kontrak baru di Spurs

Hal itu diumumkan lewat laman resmi klub pada Kamis (24/8) setenoat, meski pihak klub tak mengungkapkan detail-detail kontrak, namun Ginobili dilaporkan direkrut kembali dengan kontrak dua tahun bernilai lima juta dolar.



Ginobili akan bergabung dengan Tim Duncan dan Tony Parker sebagai pemain ketiga dalam sejarah San Antonio yang bermain setidaknya selama 16 musim dengan tim yang sama. Pemain-pemain lainnya adalah Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, John Stockton, Reggie Miller, dan John Havlicek, untuk klub masing-masing.



Pemain 40 tahun itu tampil dalam 69 pertandingan musim lalu dan mencatatkan rata-rata 7,5 poin, akurasi tembakan 39 persen dan 18,7 menit per laga.



Sepanjang karirnya sejak 2002, Ginobili memiliki catatan rata-rata 13,6 poin, 3,9 assist, dan 3,6 rebound per laga dalam 992 pertandingan.



Legiun Argentina itu merupakan pencetak tiga angka terbanyak sepanjang masa untuk San Antonio (1.431 poin), berada di urutan kedua dalam peringkat steal (1.349), dan menghuni urutan ketiga dalam jumlah pertandingan yang dimainkan.



Ia dua kali masuk tim All-Star dan juga memenangi penghargaan Sixth Man of The Year NBA 2008.



Ginobili memiliki catatan 14,1 poin per laga dalam 213 kali laga rangkaian playoff, serta menjadi satu-satunya pemain selain LeBron James yang memiliki koleksi sedikitnya 3.000 poin dan 300 tembakan tiga angka di rangkaian playoff.



(H-RF)



Washington (ANTARA News) - Pebasket Manu Ginobili menyepakati kontrak baru bersama klubnya, San Antonio Spurs, yang membuatnya berpeluang menjadi pemain kedelapan sepanjang sejarah NBA yang setidaknya bermain selama 16 musim dan menghabiskan seluruh karirnya dengan satu tim.

Editor: Gilang Galiartha