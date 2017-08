Kaspersky Lab luncurkan aplikasi gratis untuk amankan WiFi

Jakarta (ANTRA News) - Kaspersky Lab memperkenalkan aplikasi gratis terbarunya, Kaspersky Secure Connection for Android, dirancang untuk melindungi data pengguna yang dikirim melalui koneksi Internet.Fitur utama aplikasi tersebut adalah adaptivitasnya untuk kenyamanan dan perlindungan bagi pengguna, enkripsi lalu lintas dapat diaktifkan secara otomatis tergantung pada tingkat keamanan jaringan Wi-Fi di mana perangkat terhubung, begitu juga dengan situs dan aplikasi yang dibuka."Pemilik perangkat sering sekali dengan mudahnya mempercayai jaringan Wi-Fi, hanya karena jaringan tersebut diamankan dengan password. Penjahat siber kemudian memanfaatkan kepercayaan tersebut," kata Sylvia Ng, General Manager - SEA, Kaspersky Lab, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Jumat.Enkripsi lalu lintas, yang lebih dikenal dengan VPN (Virtual Private Network), mencegah intersepsi dan penggunaan informasi berbahaya yang dikirimkan melalui koneksi Internet.Misalnya, aplikasi ini dapat membantu mengamankan password akun, korespondensi personal atau foto sensitif yang dikirim secara online, halaman yang dikunjungi dan pembelian yang dilakukan."Sebagai contoh, Anda sering melihat beberapa jaringan Wi-Fi di hotel. Dan biasanya jaringan ini ditaruh di tempat-tempat populer yang terdapat banyak pengunjung sehingga mengakibatkan lalu lintas tinggi dalam sebuah jaringan untuk dapat melayani dengan andal," ujar Sylvia."Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan penjahat siber untuk membuat jaringan Hotel Wi-Fi 3 sebagai tambahan dari Hotel Wi-Fi 1 dan Hotel Wi-Fi 2 sudah disiapkan oleh pihak hotel," sambung dia.Menurut penelitian Kaspersky Lab ditemukan bahwa satu dari empat jaringan Wi-Fi (28 persen) di seluruh dunia tidak aman.Kaspersky Secure Connection for Android bertujuan untuk melindungi privasi dan informasi pribadi milik pengguna dari ancaman ini. Aplikasi ini disebut dapat mengenkripsi semua lalu lintas yang dikirim dan diterima secara terus menerus atau hanya dalam situasi ketika tingkat keamanan sangat penting, misalnya saat pengguna terhubung ke jaringan Wi-Fi yang tidak aman.Aplikasi tersebut juga menawarkan untuk mengaktifkan perlindungan saat membuka situs web dan aplikasi yang berisi informasi keuangan (bank, toko online, sistem pembayaran) dan situs jejaring sosial.Pemilik perangkat juga dapat melakukan pengaturan untuk perlindungan tambahan terhadap situs dan aplikasi yang mereka inginkan.Kaspersky Secure Connection memungkinkan 200 MB lalu lintas terenkripsi secara gratis per hari, untuk setiap perangkat dan dengan jumlah perangkat yang tidak terbatas. Saat mendaftar di portal My Kaspersky, pengguna menerima 300 MB secara gratis per hari.Versi berbayar dari solusi ini menawarkan lalu lintas tak terbatas untuk lima perangkat selama satu bulan atau satu tahun, tergantung pada langganan yang dipilih.Kaspersky Secure Connection tersedia untuk diunduh dan diaktifkan di semua wilayah di mana perusahaan berada, kecuali di Belarus, Oman, Pakistan, Qatar, Iran, UEA, Arab Saudi, China dan Hong Kong karena adanya peraturan pembatasan.

Editor: Fitri Supratiwi