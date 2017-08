Jadwal siaran langsung sepak bola 26 - 28 Agustus 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 26 sampai dengan 28 Agustus 2017:Bournemouth vs Manchester City, pukul 18.30 WIB, beIN Sports 1Chelsea vs Everton, pukul 19.30 WIB, pukul 19.30 WIB, beIN Sports 1Manchester United vs Leicester, pukul 23.30 WIB, RCTI/beIN Sports 1Alaves vs Barcelona, pukul 23.15 WIB, beIN Sports 2/SCTVGenoa vs Juventus, pukul 23.00 WIB, Supersoccer TVBremen vs Bayern Muenchen, pukul 20.30 WIB, Fox Sports 1Paris Saint-Germain vs St.Etienne, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 3Liverpool vs Arsenal, pukul 22.00 WIB, RCTI/beIN Sports 1AS Roma vs Inter Milan, pukul 01.45 WIB, SuperSoccer TVBali United vs Mitra Kukar, pukul 15.00 WIB, TV OnePersija vs Persela, pukul 18.30 WIB, TV OneReal Madrid vs Valencia, pukul 03.15, beIN Sports 2AC Milan vs Cagliari, pukul 01.45 WIB, SuperSoccer TVPersipura vs Persib, pukul 15.00, TV One

